Ребенок переходил дорогу у гимназии № 75 и оказался под колесами «Волги».

Городская прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Омска, который прошлой осенью сбил ребенка на пешеходном переходе у гимназии № 75. Инцидент произошел утром 18 сентября 2024 года.

Как было установлено в ходе следствия, мужчина, управляя автомобилем «Волга», допустил наезд на переходящего через дорогу 13-летнего школьника. В результате ДТП ребенок получил травмы, повлекшие тяжкий вред его здоровью. На водителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

– Вину в совершении преступления водитель признал полностью, заявив, что готов компенсировать ущерб перед потерпевшим и его родителями, – сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Омска. Водителю грозит до 2 лет лишения свободы.