Омск-Информ
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Это необходимо для подготовки к строительству нового хирургического корпуса КМХЦ.

Мэрия Омска сообщает о перекрытии движения транспорта по улице Рабиновича в центре города. На протяжении трех месяцев, с 3 марта по 31 мая, будет перекрыт участок улицы Рабиновича от улицы Госпитальной до административного здания № 105 на улице Булатова.

– Движение транспортных средств будет прекращено на основании обращения бюджетного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик», в связи с проведением инженерных изысканий, выполнением работ по возведению объекта капитального строительства, – пояснили в городской администрации.

Объезжать перекрытый участок водителям рекомендуют по улицам Госпитальная, Яковлева и Гусарова.

Ранее сообщалось о планах по строительству нового хирургического корпуса Клинического медико-хирургического центра.

·Авто

Это необходимо для подготовки к строительству нового хирургического корпуса КМХЦ.

Мэрия Омска сообщает о перекрытии движения транспорта по улице Рабиновича в центре города. На протяжении трех месяцев, с 3 марта по 31 мая, будет перекрыт участок улицы Рабиновича от улицы Госпитальной до административного здания № 105 на улице Булатова.

– Движение транспортных средств будет прекращено на основании обращения бюджетного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик», в связи с проведением инженерных изысканий, выполнением работ по возведению объекта капитального строительства, – пояснили в городской администрации.

Объезжать перекрытый участок водителям рекомендуют по улицам Госпитальная, Яковлева и Гусарова.

Ранее сообщалось о планах по строительству нового хирургического корпуса Клинического медико-хирургического центра.