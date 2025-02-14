Омск-Информ
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·Общество

Готовность здания составляет 10 %.

Компания «АртРемСтрой» активно строит многоэтажный дом на улице 70 лет Октября, где долгие годы стоял скандальный недострой компании «Конто». Подрядная организация снесла прежнее здание, сформировала новое свайное поле и теперь активно возводит 18-этажный дом.

Сейчас подрядчик занимается устройством монолитных колонн, стен и плит перекрытия третьего этажа здания. Готовность здания составляет 10 %.  53 квартиры передадут дольщикам и 11 – ветеранам боевых действий.

Снос недостроя и строительство нового дома на Левобережье финансируются из бюджета. На эти цели потратят 665 млн рублей. Новостройку сдадут в 2025 году.

·Общество

Готовность здания составляет 10 %.

Компания «АртРемСтрой» активно строит многоэтажный дом на улице 70 лет Октября, где долгие годы стоял скандальный недострой компании «Конто». Подрядная организация снесла прежнее здание, сформировала новое свайное поле и теперь активно возводит 18-этажный дом.

Сейчас подрядчик занимается устройством монолитных колонн, стен и плит перекрытия третьего этажа здания. Готовность здания составляет 10 %.  53 квартиры передадут дольщикам и 11 – ветеранам боевых действий.

Снос недостроя и строительство нового дома на Левобережье финансируются из бюджета. На эти цели потратят 665 млн рублей. Новостройку сдадут в 2025 году.