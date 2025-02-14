Омск-Информ
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·Происшествия

Авто восстановлению не подлежит.

Вчера, 13 февраля, в 19:40 в элитном поселке Усть-Заостровка под Омском загорелся гараж вместе с находящимся в нем автомобилем. Из-за распространения огня создалась угроза перехода на рядом стоящий жилой дом.

В результате пожара повреждена и разобрана хозпостройка на всей площади, автомобиль поврежден полностью, восстановлению не подлежит.  От машины и гаража остались одни угли.

Пламя тушили 15 сотрудников МЧС России, было задействовано три единицы спецтехники.

·Происшествия

Авто восстановлению не подлежит.

Вчера, 13 февраля, в 19:40 в элитном поселке Усть-Заостровка под Омском загорелся гараж вместе с находящимся в нем автомобилем. Из-за распространения огня создалась угроза перехода на рядом стоящий жилой дом.

В результате пожара повреждена и разобрана хозпостройка на всей площади, автомобиль поврежден полностью, восстановлению не подлежит.  От машины и гаража остались одни угли.

Пламя тушили 15 сотрудников МЧС России, было задействовано три единицы спецтехники.