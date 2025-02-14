Омск-Информ
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·Общество

Ушел из жизни участник группы «Старое кафе» Анатолий Белоусов.

Стало известно о кончине 73-летнего известного омского музыканта, участника группы «Старое кафе» Анатолия Белоусова. Об этом сообщил солист группы Евгений Зайцев.

– 12 февраля 2025 года на 74-м году ушел из жизни замечательный человек и музыкант, бывший участник ВИА «Сибирью рожденные», группы «Рок-Спринт» и «Старое кафе» Анатолий Белоусов, который оставил свой яркий след в музыкальной среде нашего города и не только... Светлая память тебе, дорогой наш коллега! Всегда будем помнить тебя и твой голос. Вечный покой, – написал солист «Старого кафе».

Анатолий Белоусов много лет проработал во Дворце культуры нефтяников им. А.М. Малунцева.

Прощание с музыкантом состоится 16 февраля в 11:00 по адресу: ул. Партизанская, 20.

1681
·Общество

Ушел из жизни участник группы «Старое кафе» Анатолий Белоусов.

Стало известно о кончине 73-летнего известного омского музыканта, участника группы «Старое кафе» Анатолия Белоусова. Об этом сообщил солист группы Евгений Зайцев.

– 12 февраля 2025 года на 74-м году ушел из жизни замечательный человек и музыкант, бывший участник ВИА «Сибирью рожденные», группы «Рок-Спринт» и «Старое кафе» Анатолий Белоусов, который оставил свой яркий след в музыкальной среде нашего города и не только... Светлая память тебе, дорогой наш коллега! Всегда будем помнить тебя и твой голос. Вечный покой, – написал солист «Старого кафе».

Анатолий Белоусов много лет проработал во Дворце культуры нефтяников им. А.М. Малунцева.

Прощание с музыкантом состоится 16 февраля в 11:00 по адресу: ул. Партизанская, 20.

1681