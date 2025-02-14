Продукция предприятия получила высокую оценку.

Любинский молочноконсервный комбинат принял участие в медународном конкурсе «Лучший продукт года – 2025». На нем вся представленная продукция предприятия завоевала шесть золотых медалей.

Конкурс «Лучший продукт года» – это ежегодный, профессиональный, дегустационный конкурс. Он проходит в рамках международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо».

Жюри конкурса состояло из ведущих экспертов пищевой промышленности, представителей научных институтов и испытательных лабораторий. Участники жюри выбрали победителей в разных категориях и номинациях.

В номинации «Молочная продукция» эксперты по достоинству оценили высокое качество продукции Любинского МКК.

Золотыми медалями наградили следующие продукты:

Сметана с массовой долей жира 20 %,

Йогурт со злаками с массовой долей жира 2,5 %,

Йогурт с клубникой с массовой долей жира 2,5 %,

Йогурт с вишней и черешней с массовой долей жира 2,5 %,

Молоко сухое обезжиренное,

Масло крестьянское сладко-сливочное соленое с массовой долей жира 72,5 %.

Успех Любинского молочноконсервного комбината на «Продэкспо-2025» показал высокое качество его продукции и соответствие мировым стандартам.

АО «Любинский МКК», ОГРН 1025501703567. Реклама