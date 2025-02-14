Продукция предприятия получила высокую оценку.
Любинский молочноконсервный комбинат принял участие в медународном конкурсе «Лучший продукт года – 2025». На нем вся представленная продукция предприятия завоевала шесть золотых медалей.
Конкурс «Лучший продукт года» – это ежегодный, профессиональный, дегустационный конкурс. Он проходит в рамках международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо».
Жюри конкурса состояло из ведущих экспертов пищевой промышленности, представителей научных институтов и испытательных лабораторий. Участники жюри выбрали победителей в разных категориях и номинациях.
В номинации «Молочная продукция» эксперты по достоинству оценили высокое качество продукции Любинского МКК.
Золотыми медалями наградили следующие продукты:
- Сметана с массовой долей жира 20 %,
- Йогурт со злаками с массовой долей жира 2,5 %,
- Йогурт с клубникой с массовой долей жира 2,5 %,
- Йогурт с вишней и черешней с массовой долей жира 2,5 %,
- Молоко сухое обезжиренное,
- Масло крестьянское сладко-сливочное соленое с массовой долей жира 72,5 %.
Успех Любинского молочноконсервного комбината на «Продэкспо-2025» показал высокое качество его продукции и соответствие мировым стандартам.
АО «Любинский МКК», ОГРН 1025501703567. Реклама