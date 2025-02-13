Омск-Информ
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·Общество

Ольга Колесникова ушла в возрасте 63 лет.

В четверг, 13 февраля 2025 года, представители омского отделения Союза архитекторов России рассказали об уходе на 64-м году жизни почетного архитектора России Ольги Колесниковой.

Специалист на протяжении нескольких десятилетий сделала карьеру в Территориальном проектном институте «Омскгражданпроект». Там она прошла путь от молодого специалиста до руководителя архитектурной мастерской. Она была соавтором таких объектов, как памятник маршалу Жукову, жилой комплекс по улице 10 лет Октября, гостиница по улице Пушкина. А также в разработке архитектурного оформления метромоста.

Прощание с Ольгой Колесниковой состоится в пятницу, 14 февраля, в 15 часов, в ритуальном зале по адресу Партизанская, 20.

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·Общество

Ольга Колесникова ушла в возрасте 63 лет.

В четверг, 13 февраля 2025 года, представители омского отделения Союза архитекторов России рассказали об уходе на 64-м году жизни почетного архитектора России Ольги Колесниковой.

Специалист на протяжении нескольких десятилетий сделала карьеру в Территориальном проектном институте «Омскгражданпроект». Там она прошла путь от молодого специалиста до руководителя архитектурной мастерской. Она была соавтором таких объектов, как памятник маршалу Жукову, жилой комплекс по улице 10 лет Октября, гостиница по улице Пушкина. А также в разработке архитектурного оформления метромоста.

Прощание с Ольгой Колесниковой состоится в пятницу, 14 февраля, в 15 часов, в ритуальном зале по адресу Партизанская, 20.

1047