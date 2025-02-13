В Муромцевском районе Омской области боролись с очагом возгорания в школе.

Сегодня, 13 февраля, в Муромцевской школе № 1, которая сейчас находится на реконструкции по нацпроекту «Образование», произошел небольшой пожар. В результат короткого замыкания частично сгорел утеплитель. Возгорание было оперативно локализовано.

– В результате происшествия повреждены четыре листа утеплителя, – сообщили в администрации Муромцевского района.

Подрядчик – ООО «Ростпромстрой» из Санкт-Петербурга, с которым был заключен госконтракт на 120,2 млн рублей, должен был сдать этот объект 30 ноября 2024 года. В сентябре готовность объекта составляла всего 11 %. Контракт был продлен.17 января 2025 года депутат Законодательного собрания Омской области Валерий Бойко побывал в школе и вместе с врио главы Муромцевского района Сергеем Казанковым проинспектировал работу. Был назван срок сдачи объекта – 1 сентября 2025 года.

На время работ учащиеся ездят за 5 км в поселок Петропавловка в школу, построенную на деньги мецената.