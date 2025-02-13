Нападающий омской команды Джованни Фьоре впервые за время игры в КХЛ набрал три очка.

Хоккеисты омского «Авангарда» одержали разгромную выездную победу над хабаровским «Амуром». Матч на Дальнем Востоке закончился со счетом 7:1 в пользу «ястребов».

Дублем в составе гостей отметился нападающий Джованни Фьоре. Он также сделал результативную передачу и впервые за время выступления в КХЛ набрал три очка в одной игре. Остальные шайбы у омичей забросили форварды Данил Башкиров, Райан Спунер, Марк Верба, Константин Окулов и защитник Семен Чистяков.

Ранее «ястребы» обыграли на выезде «Адмирал» (Владивосток) со счетом 5:2. Таким образом, со сложного дальневосточного выезда «Авангард» взял максимальные четыре очка. В это воскресенье, 16 февраля, омичи сыграют дома против казанского «Ак Барса». Начало матча в 17.00.