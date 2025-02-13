Маршрут 7М свяжет микрорайон «Зеленая река с железнодорожным вокзалом».

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец сообщил о запуске в 2025 году нового троллейбусного маршрута на Левобережье.

Он свяжет микрорайон «Зеленая река» и железнодорожный вокзал через Ленинградский мост. Маршрут временно будет именоваться 7М, затем он станет просто «семеркой».

Конкретные сроки запуска нового маршрута Вадим Кормилец не назвал. Для этого в микрорайоне «Зеленая река» должны обустроить разворотную площадку и диспетчерский пункт.

Что касается других маршрутов по Левобережью - №№ 5 и 10, то их запустят после окончания ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.