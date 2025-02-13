Омск-Информ
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·Общество

Омский водоканал подвел итоги за 2024 год.

На предприятии проанализировали платежную дисциплину клиентов компании за 2024 год. Долги всех категорий абонентов перед поставщиком холодной воды и услуг водоотведения на 1 января 2025 года составили 1 млрд 133 млн рублей. При этом задолженность потребителей за минувший год выросла почти на 150 млн рублей.

Основной прирост задолженности произошел из-за снижения платежей со стороны населения управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК и нескольких потребителей.

Размер задолженности населения на 1 января 2025 года составил 655 млн рублей, что на 34 млн рублей больше, чем год назад. Долги жителей многоквартирных домов составили почти 609 млн рублей, а частного сектора – 46 млн рублей.

В списке «хронических» должников Омского водоканала несколько лет подряд отмечаются одни и те же управляющие организации. Это ООО «УК «НН», АО «Наш Сервис», ООО «УК «Вектор», ТСЖ «Круговое», ТСЖ «На Спартаковскогой-9», ТСЖ «Муромцева-91». Суммарный долг управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК на начало текущего года превысил 204 млн рублей.

На 57 %, или на 56 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли долги «Тепловой компании». Омский водоканал вынужден взыскивать денежные средства в судебном порядке. Более 25 млн рублей – задолженность потребителей Омского муниципального района.

– В 2025 году мы планируем как мероприятия, направленные на стимулирование оплат потребителей, так и комплекс претензионно-исковых мер в формате досудебной и судебной работы, – рассказала коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская. – При этом мы готовы к диалогу с клиентами и просим их регулярно передавать показания приборов учета, сообщать о переходе права собственности на объекты недвижимости. Эти простые действия способствуют формированию точных и прозрачных начислений. Просим клиентов своевременно вносить оплату за потребленные ресурсы, так как при передаче задолженности в суд стоимость платежа увеличивается на оплату госпошлины, размер которой в прошлом году возрос и составляет от 2 до 10 тысяч рублей.

В отношении потребителей, которые не идут на диалог и не оплачивают ресурсы, предприятие вынуждено применять непопулярные меры воздействия, такие как автодозвон, предупреждения, принудительное взыскание задолженности через банки и совместно со службой судебных приставов. Несмотря на увеличение госпошлины в Омском водоканале в текущем году планируют подать материалы в суд в отношении более 40 000 должников, жителям частного сектора будут отключать холодную воду, а в многоквартирных домах ограничивать услугу водоотведения.

·Общество

Омский водоканал подвел итоги за 2024 год.

На предприятии проанализировали платежную дисциплину клиентов компании за 2024 год. Долги всех категорий абонентов перед поставщиком холодной воды и услуг водоотведения на 1 января 2025 года составили 1 млрд 133 млн рублей. При этом задолженность потребителей за минувший год выросла почти на 150 млн рублей.

Основной прирост задолженности произошел из-за снижения платежей со стороны населения управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК и нескольких потребителей.

Размер задолженности населения на 1 января 2025 года составил 655 млн рублей, что на 34 млн рублей больше, чем год назад. Долги жителей многоквартирных домов составили почти 609 млн рублей, а частного сектора – 46 млн рублей.

В списке «хронических» должников Омского водоканала несколько лет подряд отмечаются одни и те же управляющие организации. Это ООО «УК «НН», АО «Наш Сервис», ООО «УК «Вектор», ТСЖ «Круговое», ТСЖ «На Спартаковскогой-9», ТСЖ «Муромцева-91». Суммарный долг управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК на начало текущего года превысил 204 млн рублей.

На 57 %, или на 56 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли долги «Тепловой компании». Омский водоканал вынужден взыскивать денежные средства в судебном порядке. Более 25 млн рублей – задолженность потребителей Омского муниципального района.

– В 2025 году мы планируем как мероприятия, направленные на стимулирование оплат потребителей, так и комплекс претензионно-исковых мер в формате досудебной и судебной работы, – рассказала коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская. – При этом мы готовы к диалогу с клиентами и просим их регулярно передавать показания приборов учета, сообщать о переходе права собственности на объекты недвижимости. Эти простые действия способствуют формированию точных и прозрачных начислений. Просим клиентов своевременно вносить оплату за потребленные ресурсы, так как при передаче задолженности в суд стоимость платежа увеличивается на оплату госпошлины, размер которой в прошлом году возрос и составляет от 2 до 10 тысяч рублей.

В отношении потребителей, которые не идут на диалог и не оплачивают ресурсы, предприятие вынуждено применять непопулярные меры воздействия, такие как автодозвон, предупреждения, принудительное взыскание задолженности через банки и совместно со службой судебных приставов. Несмотря на увеличение госпошлины в Омском водоканале в текущем году планируют подать материалы в суд в отношении более 40 000 должников, жителям частного сектора будут отключать холодную воду, а в многоквартирных домах ограничивать услугу водоотведения.