Омский водоканал подвел итоги за 2024 год.

На предприятии проанализировали платежную дисциплину клиентов компании за 2024 год. Долги всех категорий абонентов перед поставщиком холодной воды и услуг водоотведения на 1 января 2025 года составили 1 млрд 133 млн рублей. При этом задолженность потребителей за минувший год выросла почти на 150 млн рублей.

Основной прирост задолженности произошел из-за снижения платежей со стороны населения управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК и нескольких потребителей.

Размер задолженности населения на 1 января 2025 года составил 655 млн рублей, что на 34 млн рублей больше, чем год назад. Долги жителей многоквартирных домов составили почти 609 млн рублей, а частного сектора – 46 млн рублей.

В списке «хронических» должников Омского водоканала несколько лет подряд отмечаются одни и те же управляющие организации. Это ООО «УК «НН», АО «Наш Сервис», ООО «УК «Вектор», ТСЖ «Круговое», ТСЖ «На Спартаковскогой-9», ТСЖ «Муромцева-91». Суммарный долг управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК на начало текущего года превысил 204 млн рублей.

На 57 %, или на 56 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли долги «Тепловой компании». Омский водоканал вынужден взыскивать денежные средства в судебном порядке. Более 25 млн рублей – задолженность потребителей Омского муниципального района.

– В 2025 году мы планируем как мероприятия, направленные на стимулирование оплат потребителей, так и комплекс претензионно-исковых мер в формате досудебной и судебной работы, – рассказала коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская. – При этом мы готовы к диалогу с клиентами и просим их регулярно передавать показания приборов учета, сообщать о переходе права собственности на объекты недвижимости. Эти простые действия способствуют формированию точных и прозрачных начислений. Просим клиентов своевременно вносить оплату за потребленные ресурсы, так как при передаче задолженности в суд стоимость платежа увеличивается на оплату госпошлины, размер которой в прошлом году возрос и составляет от 2 до 10 тысяч рублей.

В отношении потребителей, которые не идут на диалог и не оплачивают ресурсы, предприятие вынуждено применять непопулярные меры воздействия, такие как автодозвон, предупреждения, принудительное взыскание задолженности через банки и совместно со службой судебных приставов. Несмотря на увеличение госпошлины в Омском водоканале в текущем году планируют подать материалы в суд в отношении более 40 000 должников, жителям частного сектора будут отключать холодную воду, а в многоквартирных домах ограничивать услугу водоотведения.