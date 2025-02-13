По словам губернатора, важно, чтобы занятия физкультурой и спортом были доступными всем омичам.

Губернатор Виталий Хоценко провел совместное заседание министерства спорта Омской области и Главного управления молодежной политики региона. На мероприятии были подведены итоги прошедшего года и реализации первого цикла нацпроектов, а также определены планы на будущее.

Как отметил Хоценко, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» удалось вовлечь в регулярные занятия физкультурой более половины жителей региона. Этому способствовало строительство новых объектов для занятий спортом. С 2019 года появилось 43 таких объекта: площадки для подготовки и выполнения нормативов ГТО, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, футбольные поля, крытый хоккейный корт в Красном Яре, крытый Ледовый дворец имени Шастина и бассейн в микрорайоне Московка-2.

– Важно, чтобы спорт был доступен даже в самых отдаленных населенных пунктах, – уверен губернатор. – Нужно продолжать развивать инфраструктуру. В Омске в новом большом микрорайоне Зеленая Река в этом году приступаем к строительству спортивно-оздоровительного комплекса в рамках государственно-частного партнерства с группой компаний «Титан». Также в этом году планируем возвести второй центр уличного баскетбола по программе «ПСБ – детям», Центр настольного тенниса на территории спортшколы «Сибирский нефтяник». В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» начнем строительство модульного бассейна в Центральном округе Омска.

Виталий Хоценко напомнил, что Омск сумел завоевать статус молодежной столицы России. Теперь нужно провести на высоком уровне все мероприятия, в том числе празднование Дня молодежи, Форум молодых лидеров «Россия – Центрально-Азиатский регион», молодежный форум стран ШОС.

– Важно привлекать к нам молодых людей из других городов и стран, чтобы расширять возможности для сотрудничества нашей молодежи, повышать туристическую привлекательность региона, – подчеркнул губернатор. – Мы громко заявили о себе на всю страну в прошлом году, когда на высоком уровне провели Ростелеком – чемпионат России по фигурному катанию на коньках и другие международные турниры. Но расслабляться нельзя, мы способны на большее.

На этой неделе Виталий Хоценко провел рабочую встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Во время нее губернатор предложил провести в Омске международный форум «Россия – спортивная держава». Также Омская область может стать пилотным регионом в реализации программы «Земский тренер».