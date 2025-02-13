В бассейнах рек Иртыш и Ишим наблюдается значительный подъем воды.

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин в своем телеграм-канале разместил пост, где предрек трем федеральным округам катастрофу.

– Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам необходимо подготовиться к серьезным паводкам в текущем году. Об этом свидетельствуют данные Росгидромета, – написал Кобылкин.

В бассейнах Ишима и Иртыша на территориях Тюменской и Омской областей наблюдается сложная обстановка с подъемом рек, к тому же в соседнем Казахстане водохранилища полностью заполнены, почва промерзла, а осадков выпало больше нормы.

– Региональным органам власти уже сейчас необходимо готовить эффективный комплекс мер для работы в условиях разлива рек и борьбы с последствиями половодья, – предупредил депутат.

Он отметил и тот факт, что риски сохраняются и для других регионов. Уралу и Дальнему Востоку также следует подготовиться.