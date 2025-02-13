Травмы и болезни партнеров не могут быть оправданием неудачной игры.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше рассказал о вызове, который поставил перед игроками своей команды. Сейчас «ястребы» испытывают проблемы с составом из-за травм и болезней хоккеистов.

– Буду честен. Я тоже ставлю перед ребятами вызов: несмотря ни на какие сложности, ни на какие обстоятельства, будь то выезд, травмы, болезни, неудача, мы не позволим себе искать оправдания, – сказал Буше в комментарии пресс-службе «Авангарда». – Мы ищем пути выхода из любой ситуации, невзирая на то, как ты себя чувствуешь, кто отсутствует в составе, даже если сегодня твой худший день, выход есть всегда. Именно так мыслят наши игроки, и я ими по-настоящему горжусь.

Сегодня, 13 февраля, «ястребы» играют на выезде с хабаровским «Амуром». Встреча начнется в 15:00 по омскому времени.