Госжилинспекция Омской области с начала года получила 160 обращений на некачественную уборку снега.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Киреев в рамках прямого эфира, организованного Центром управления регионом, рассказал, как в регионе чистят снег. С начала года в ГЖИ поступило более 160 обращений от жителей, инспекция выдала 36 предостережений о недопустимости нарушений, было возбуждено два дела об административных нарушениях.

– При обращении мы стараемся связаться с управляющей компанией, используем превентивные меры воздействия, чтобы управляющая компания вышла и сделала работу. Используем практику профилактических визитов – тоже рычаг воздействия, – отметил Александр Киреев.

Главный жилищный инспектор региона пояснил, что сообщения из социальных сетей не являются основанием для того, чтобы ГЖИ вышла с проверкой. Важно идентифицировать обратившегося.

– На сегодняшний день возможны несколько вариантов: первый – прийти лично по адресу: ул. Некрасова, 3, обязательно взять с собой паспорт; второй вариант – «Госуслуги», где есть ссылка «Задать вопрос», находите там нас и пишете текст обращения. Третий – через платформу ГИС «ЖКХ», четвертый – Минстрой РФ сделал мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Удобно работать со смартфона, к тому же там есть возможность составить коллективную жалобу, чего не дают другие возможности, – подробно остановился на этом вопросе Александр Киреев.

Начальник Госжилинспекции рассказал, что по общему правилу жалобу на плохую уборку снега сначала подают в адрес той организации, которая занимается обслуживанием многоквартирного дома. Если ответа нет, тогда нужно идти в инспекцию. Согласно требованиям ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» № 59, заявление должно быть рассмотрено в течение 30 дней. Использование дистанционных возможностей ускоряет процесс – на жалобу обратят внимание быстрее.

Всего же с начала года в ГЖИ поступило свыше 500 обращений, к концу года, как рассказал Киреев, жалоб поступает 25–27 тысяч.