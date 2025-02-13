Суд обязал городские власти незамедлительно расселить жильцов аварийного дома.
Прокуратура Советского округа Омска выиграла суд у городской администрации о расселении аварийного дома в микрорайоне Береговом. Деревянный многоквартирный дом 1957 года постройки расположен на улице Лесокомбинатской, расселить его должны были уже давно.
– Техническое состояние дома еще 9 лет назад оценивалось как аварийное, имелись повреждения и деформации конструктивных элементов, свидетельствующие об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (физический износ составил 67 %, разрушение фундамента, пола, перекрытий, кровли). Граждане должны были быть расселены еще до конца 2020 года, однако, несмотря на имеющуюся угрозу их жизни и здоровью, до сих пор муниципалитет указанные требования не выполнил, – отметили в прокуратуре.
По иску надзорного ведомства суд обязал администрацию города незамедлительно расселить жильцов аварийного дома. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.