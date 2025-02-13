Омск-Информ
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Движение транспорта будет перекрываться в выходные и праздничные дни.

В ближайшее время власти Омска объявят о перекрытии улицы Ленина на выходные дни, сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Омской области Наталья Бобылева.

– Действительно, это до сих пор обсуждается. Я скажу больше, это, скорее всего, в ближайшее время вы можете увидеть на сайте администрации, – сказала представитель ГИБДД в эфире ГТРК «Иртыш». По поводу перекрытия этой улицы на выходные дни, я думаю, что особенно в праздничные дни будет, конечно, наверное, непростая ситуация, но тем не менее экипаж ДПС будет обеспечивать безопасность.

Ранее улица Ленина перекрывалась всего несколько раз в год. Планы сделать это на постоянной основе обсуждаются уже несколько лет.

·Авто

Движение транспорта будет перекрываться в выходные и праздничные дни.

В ближайшее время власти Омска объявят о перекрытии улицы Ленина на выходные дни, сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Омской области Наталья Бобылева.

– Действительно, это до сих пор обсуждается. Я скажу больше, это, скорее всего, в ближайшее время вы можете увидеть на сайте администрации, – сказала представитель ГИБДД в эфире ГТРК «Иртыш». По поводу перекрытия этой улицы на выходные дни, я думаю, что особенно в праздничные дни будет, конечно, наверное, непростая ситуация, но тем не менее экипаж ДПС будет обеспечивать безопасность.

Ранее улица Ленина перекрывалась всего несколько раз в год. Планы сделать это на постоянной основе обсуждаются уже несколько лет.