Интеллектуальная транспортная система будет формироваться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В 2025 году в Омске будет внедряться интеллектуальная транспортная система. Соответствующее поручение дал глава региона Виталий Хоценко. Средства на внедрение системы поступят в рамках реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», преемника нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как пояснили в правительстве региона, на 20 участках улично-дорожной сети Омска планируется установка интеллектуальных дорожных контроллеров. Они позволят транспортному инженеру удаленно корректировать работу светофоров. Кроме того, появятся 36 детекторов транспорта, позволяющих считывать автомобильный трафик и анализировать загруженность дорог.

Также дополнительно будут установлены новые модули для функционирования единой платформы управления транспортной системой. Среди них модуль координированного управления дорожным движением, модуль транспортного прогнозирования и моделирования, модуль контроля эффективности ИТС, модуль электронного КСОДД.