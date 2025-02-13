Омск-Информ
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·Происшествия

Полыхал багажник.

Вчера, 12 февраля, в 16:26 стало известно о возгорании в багажном отсеке легкового авто на стоянке в Кировском округе. 

Пожар на площади в один квадрат оперативно ликвидировали 6 специалистов МЧС России, задействовав единицу техники.

·Происшествия

Полыхал багажник.

Вчера, 12 февраля, в 16:26 стало известно о возгорании в багажном отсеке легкового авто на стоянке в Кировском округе. 

Пожар на площади в один квадрат оперативно ликвидировали 6 специалистов МЧС России, задействовав единицу техники.