Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Американский президент предложил заключить перемирие. Но его российский коллега не собирается идти на полумеры.

Вчера, 12 февраля, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по ситуации на Украине.

Лидеры обсудили взаимные контакты, включая встречу в Москве. Дональд Трамп предложил российскому коллеге заключить перемирие на Украине. Но Владимир Путин настаивал на необходимости разрешения ситуации на постоянной основе.

– Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию, – цитирует Трампа агентство Reuters.

Глава Украины Владимир Зеленский во время разговора с Трампом заявил о желании заключить мир, сообщил президент США в социальной сети Truth Social.

·Политика

Американский президент предложил заключить перемирие. Но его российский коллега не собирается идти на полумеры.

Вчера, 12 февраля, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по ситуации на Украине.

Лидеры обсудили взаимные контакты, включая встречу в Москве. Дональд Трамп предложил российскому коллеге заключить перемирие на Украине. Но Владимир Путин настаивал на необходимости разрешения ситуации на постоянной основе.

– Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию, – цитирует Трампа агентство Reuters.

Глава Украины Владимир Зеленский во время разговора с Трампом заявил о желании заключить мир, сообщил президент США в социальной сети Truth Social.