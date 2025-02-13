Омск-Информ
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·Общество

Синоптики обещают много снега и сильный ветер.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС дали прогноз на четверг, 13 февраля. Согласно прогнозам, в Омске и в области облачно, с прояснениями. Ночью столбик термометра опустится до –6…–11 градусов, при прояснениях до –16, днем –4…–9 градусов.

Ожидается метель с ветром до 7–12 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица.

В пятницу, 14 февраля, похолодает.

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·Общество

Синоптики обещают много снега и сильный ветер.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС дали прогноз на четверг, 13 февраля. Согласно прогнозам, в Омске и в области облачно, с прояснениями. Ночью столбик термометра опустится до –6…–11 градусов, при прояснениях до –16, днем –4…–9 градусов.

Ожидается метель с ветром до 7–12 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица.

В пятницу, 14 февраля, похолодает.

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