Чтобы задержать дебошира, в квартиру женщины направили СОБР.

В Омске задержали 39-летнего мужчину, которые ночью 26 января устроил дебош в кафе «Бочка», расположенном в Калачинске. Хулигана не смогли утихомирить ни сотрудники заведения, ни полиция.

Стражей порядка в заведение вызвали работники кафе. Они сообщили, что один из посетителей курит в помещении, матерится и бьет посуду. Один из стаканов дебошир (на фото крайний справа) бросил в официанта – осколком стекла тому порезало руку.

– Выполнять законные требования прибывших полицейских мужчина отказался – стал оскорблять их и оказывать сопротивление, а затем скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД.

К поимке хулигана подключили сотрудников уголовного розыска, которые установили, что житель села Воскресенка прячется у своей знакомой в Омске. Задерживать его пришлось при силовой поддержке СОБРа Росгвардии.

Следственный комитет возбудили в отношении сельчанина уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.