Омск-Информ
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·Общество

Пик морозов уже прошел, и «Тепловая компания» готовится к переходу на летний режим. 

Сегодня, 12 февраля, на прямой линии в редакции «Вечернего Омска» генеральный директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев рассказал, когда завершится отопительный сезон. Ориентировочно батареи станут холодными в конце апреля. 

– Мы пик зимы прошли, смотрим уже на весну, и погода это подтверждает, – заявил Дмитриев. – Отопительный сезон завершается после того, как подписывается распоряжение в администрации города о прекращении осенне-зимнего периода. Обычно это происходит либо в конце апреля, либо в первой декаде мая. Все зависит от температурного режима воздуха и прогноза погоды на ближайшую неделю.

Генеральный директор добавил, что эта процедура очень непростая, однако каждую весну в течение двух-трех дней предприятие полностью переходит на горячее водоснабжение в летнем варианте.

·Общество

Пик морозов уже прошел, и «Тепловая компания» готовится к переходу на летний режим. 

Сегодня, 12 февраля, на прямой линии в редакции «Вечернего Омска» генеральный директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев рассказал, когда завершится отопительный сезон. Ориентировочно батареи станут холодными в конце апреля. 

– Мы пик зимы прошли, смотрим уже на весну, и погода это подтверждает, – заявил Дмитриев. – Отопительный сезон завершается после того, как подписывается распоряжение в администрации города о прекращении осенне-зимнего периода. Обычно это происходит либо в конце апреля, либо в первой декаде мая. Все зависит от температурного режима воздуха и прогноза погоды на ближайшую неделю.

Генеральный директор добавил, что эта процедура очень непростая, однако каждую весну в течение двух-трех дней предприятие полностью переходит на горячее водоснабжение в летнем варианте.