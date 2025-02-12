Молодой человек вступился за девушку, которой взрослый мужчина сделал непристойное предложение.

Суд в Омске вынес приговор 45-летнему мужчине, который в конце мая 2023 года избил до смерти музыканта в баре «Ленинград». Трагедия произошла в ходе массовой драки между двумя компаниями.

За одним столиком находились молодые люди и девушка, за соседним – трое взрослых мужчин. Один из них сделал непристойное предложение девушке из другой компании. Молодые люди вступились за нее, началась драка, в ходе которой 45-летний мужчина нанес множество ударов руками, ногами и стулом по голове 26-летнего парня-музыканта.

– Потерпевший скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы на следующий день в больнице, куда был доставлен из бара в состоянии комы, – сообщили в Следственном комитете.

На самого активного участника драки завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Суд приговорил его к 8 годам строгого режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда.