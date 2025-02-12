В ходе конфликта на парковке магазина охотник достал из машины ружье и выстрелил в оппонента.

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 26-летнего омича, который выстрелил в человека из охотничьего ружья. Инцидент произошел рано утром 27 января 2024 года на парковке у круглосуточного алкомаркета на улице Омской.

Фигурант возвращался с охоты в компании друзей и по пути решил заехать в магазин для покупки спиртного. Там у него произошел конфликт с незнакомцем. Охотник достал из машины ружье и выстрел по ногам оппонента, после чего скрылся в неизвестном направлении. 41-летний пострадавший с огнестрельным ранением голени был госпитализирован.

– В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину на улице Пушкина, изъяли охотничье ружье 12-го калибра, зарегистрированное в установленном порядке, а также 40 патронов. Сам он пояснил, что в то утро возвращался с охоты, – сообщили в полиции.

Ранение оказалось серьезным, в связи с чем на охотника завели уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия). Ему грозит до 10 лет тюрьмы, отметили в прокуратуре Омской области. Дело будет рассматривать Куйбышевский районный суд.