Департамент контроля мэрии выступает за кратное увеличение штрафных санкций за неисполнение предписаний.

Сегодня, 12 февраля, на заседании комитета Омского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства депутаты подробно разбирали работу департамента контроля мэрии. Как сообщил руководитель ведомства Марк Рогозин, по сравнению с прошлым годом стало меньше дел, рассмотренных административными комиссиями.

В 2023 году их было 14 009, в 2024-м – 11 500. Сумма штрафов, назначенных комиссиями, уменьшилась с 30,2 до 25,8 млн рублей. Зато увеличилась сумма штрафов, фактически поступившая в бюджет: с 20,6 до 24,8 млн рублей соответственно.

За неисполнение предписаний составлено 483 протокола. Штрафные санкции, предусмотренные в этом случае, минимальны. Для физического лица это от 300 до 500 рублей; на должностных лиц – от 1 тыс. до 2 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ).

– Требуется кратное увеличение штрафных санкций, – заявил Рогозин.

Чиновник также рассказал об изменениях, которые внесены в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска. Это увеличение размера прилегающей территории для уборки с 10 м до 20 м, сокращение сроков вывоза снега с 10 суток до 2 суток после окончания снегоочистки. Новые правила вступают в силу с 1 марта 2025 года.