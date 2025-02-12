Автобус возобновит сообщение между Омском и селом Екатеринославка Шербакульского района.
В региональном Минтрансе отреагировали на просьбу жителей Шербакулького района найти альтернативу отмененному с начала года маршруту № 1054 Омск – Екатеринославка. В ведомстве уточнили, что новый маршрут начнет работу с 14 февраля.
Автобус будет заезжать в следующие населенные пункты: Азово, Борисовское, Тарналы, Александровское, 1-е Комиссаровское, Карагаш, Красноярка, Яблоновка, Кокчинск, Чадск, Солнцево, Екатеринославка.
По официальным данным, прежний маршрут отменили из-за неудовлетворительных дорожных условий. Как будет справляться новый перевозчик с плохими трассами, неизвестно.