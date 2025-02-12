Университеты могли бы получить еще больше средств на ремонт, но не все подали проектно-сметную документацию.

Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал о крупном федеральном транше, который получат омские вузы и научные организации.

Весной прошлого года Омскую область посетил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он подписал протокол о взаимодействии с правительством региона.

10 февраля на совещании с участием замминистра науки и высшего образования Айратом Гатиятовым озвучено, что согласно протоколу на поддержку вузов и научных организаций Омской области за несколько лет должно быть выделено около 7 млрд рублей. В нынешнем году университеты должны были получить в общей сложности 600 млн рублей, но произошла накладка.

– К сожалению, пока омские вузы и научные организации подали документы проектно-сметной документации только на 350 млн рублей. Замминистра подтвердил, что, если будет быстро завершена подготовка всех документов, сумму поддержки можно увеличить, – сказал Смолин.

Деньги предполагается выделить ОмГУ, ОмГТУ, СибАДИ, Омскому аграрному научному центру, Омскому научному центру, Омскому филиалу Сибирского института катализа. Средства выделяются на разные цели, например, на ремонт общежития или учебного корпуса.

Больше всех полагается аграрному университету. Уже принято решение о том, что вуз поддержат на 135 млн рублей.