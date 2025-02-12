Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина вел себя агрессивно, громко матерился и мешал другим пассажирам.

Сотрудники транспортной полиции задержали 38-летнего жителя Тульской области, который устроил дебош в аэропорту Омска. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пытался улететь на самолете в Москву.

Во время посадки на борт авиалайнера туляк стали вести себя агрессивно, громко матерился и мешал другим пассажирам. Командир воздушного судна принял решение отказать дебоширу в перелете, а сотрудники авиакомпании вызвали на место полицию.

Приезжий был доставлен в дежурную часть, где на него составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» (ст. 20.21 КоАП РФ).

·Происшествия

Мужчина вел себя агрессивно, громко матерился и мешал другим пассажирам.

Сотрудники транспортной полиции задержали 38-летнего жителя Тульской области, который устроил дебош в аэропорту Омска. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пытался улететь на самолете в Москву.

Во время посадки на борт авиалайнера туляк стали вести себя агрессивно, громко матерился и мешал другим пассажирам. Командир воздушного судна принял решение отказать дебоширу в перелете, а сотрудники авиакомпании вызвали на место полицию.

Приезжий был доставлен в дежурную часть, где на него составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» (ст. 20.21 КоАП РФ).