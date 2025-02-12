Жителей просят оперативно вывозить снег, чтобы минимизировать риски затопления.
В Омске ведется активная подготовка к паводковому сезону. Как сообщили в администрации Советского округа, на этой территории определено порядка 40 мест возможного подтопления. В список вошли улицы Малиновского, Дружбы, Волкова, Белозерова, Новоселов, Забайкальская, Заозерная, Строителей, Поселковая, а также проспект Менделеева, переулок Башенный, переулок Новоселовский и другие места.
– Жителям частного сектора также необходимо принимать своевременные меры по вывозу скопившегося снега с территорий, что позволит минимизировать риски подтопления и обеспечит безопасность домов. За получением талонов на бесплатный вывоз снега можно обратиться в администрацию Советского округа, – говорится в заявлении чиновников.
На территории Омска насчитывается около двухсот мест, подверженных риску затопления весной. Для минимизации последствий паводка оттуда в первую очередь вывозят снег и готовят водопропускные канавы.