Данные обнародовала городская прокуратура.

Прокуратура Омска провела проверку АО «Тепловая компания», в ходе которой были установлены 63 факта нарушения сроков ликвидации аварий на коммунальных сетях, а также не соблюдение жилищных прав омичей на качественное и бесперебойное теплоснабжение. К тому же были выявлены факты ненадлежащего содержания компанией тепловых сетей, нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности, установленных федеральным законодательством, требований к эксплуатации объектов в области энергетического надзора.

– Факты выявлены на территории каждого административного округа города Омска, что привело в ряде случаев к провалам грунта, выходу сетевой воды на поверхность земли, затоплению, парению в подвальных помещениях жилых домов, – рассказала в эфире ГТРК «Иртыш» старший помощник прокурора Омска Анастасия Витовская.

По результатам проверки внесено представление руководителю АО «Тепловая компания», также в суд направлен иск с требованием устранить выявленные нарушения. На это дается месяц.

Добавим, что сегодня, 12 февраля, пройдет прямая линия генерального директора АО «Тепловая компания» Владимира Дмитриева. Звонки принимаются с 12:00 до 13:00 по телефону (3812) 66-77-21.