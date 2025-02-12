Из-за перепадов температур на ряде улиц возникли дефекты асфальтового покрытия.

Несмотря на то что в Омске еще стоит зима, городские дорожники начинают восстановительный ремонт магистралей. Водители жалуются, что дороги снова покрылись трещинами, а ямы на асфальте становятся все больше.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, дефекты асфальтового покрытия возникли из-за перепадов дневных и ночных температур. Чтобы ямы не разрастались и не мешали движению транспорта, ямы и трещины заделывают с использованием так называемого холодного асфальта.

– Мера временная, но необходимая, – подчеркнул мэр. – К сегодняшнему дню дорожники уже подлатали выбоины на улицах Кирова, Булатова, Герцена, проспекте Маркса, 15-й Рабочей, Комсомольском мосту и ряде других объектов.

С наступлением теплой погоды будет запущен муниципальный асфальтовый завод, и дорожники приступят к плановому ремонту магистралей.