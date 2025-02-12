Незнакомцы в рабочей одежде рассказали мужчине, что нашли клад в старинной церкви.

60-летний директор омской компании, коллекционирующий старинные вещи, стал жертвой мошенников, потеряв около 400 тыс. рублей. Мужчине продали более 100 монет якобы императорской России, которые, как выяснилось, не представляют исторической ценности.

По словам потерпевшего, на парковке к нему подошли двое незнакомцев в рабочей одежде, представились иностранцами и рассказали, что во время работ в заброшенной церкви нашли клад. Омичу предложили купить старинные монеты по 3 тыс. рублей за штуку, и он согласился.

– Потерпевший приобрел 129 денежных единиц за 258 тыс. рублей, а также в счет оплаты за антиквариат оформил на себя смартфон в рассрочку, который передал незнакомцам. После этого мужчина отнес монеты к антиквару, но, к его разочарованию, специалист определил, что они лишены какой-либо исторической ценности. Сумма ущерба составила 386 тыс. рублей, – сообщили в полиции.

Аферистов задержали, ими оказались родные братья, 29 и 33 лет, из города Троицка Челябинской области. При осмотре их автомобиля полицейские изъяли еще 728 монет. Как рассказали мужчины, они покупали их в интернете по 100 рублей за штуку.

В отношении приезжих было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Как сообщили в областной прокуратуре, вину в совершении преступления они признали полностью и возместили ущерб. По ходатайству следователя суд заключил их под стражу.