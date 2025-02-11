Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Застройщику выдали разрешение на возведение дома на 2-й Дачной.

В Омске на 2-й Дачной начнут строить 8-этажный дом на 200 квартир. Департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал разрешение на строительство объекта застройщику, компании ООО «Специализированный застройщик Вита на Дачной».

Как уточнил мэр Омска Сергей Шелест, в многоэтажке запланированы 193 однокомнатные и 7 двухкомнатных квартир. Один из этажей предполагается сделать подземным. Проект одобрили региональный и областной градостроительные советы.

·Экономика/Бизнес

Застройщику выдали разрешение на возведение дома на 2-й Дачной.

В Омске на 2-й Дачной начнут строить 8-этажный дом на 200 квартир. Департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал разрешение на строительство объекта застройщику, компании ООО «Специализированный застройщик Вита на Дачной».

Как уточнил мэр Омска Сергей Шелест, в многоэтажке запланированы 193 однокомнатные и 7 двухкомнатных квартир. Один из этажей предполагается сделать подземным. Проект одобрили региональный и областной градостроительные советы.