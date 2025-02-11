Бывший глава региона был замечен у передвижной экспозиции «Русская Голгофа».

Сегодня, 11 февраля, в Омске открыли выставку-ярмарку «Сильвестр Омский – свет земли Сибирской». Она будет работать по 17 февраля включительно в ТЦ «Континент».

Выставка собрала почти сто участников из всех уголков православного мира. Представлены Североморская епархия, Крым, Глазовская епархия из Удмуртии, монастырь «Взыскание погибших» из Донбасса, Скопинская епархия, Енисейская и Лесосибирская епархия Красноярского края, Чебоксарская, Сыктывкарская, Муромская, Шадринская, Тарская, Ахтубинская, Костромская, Санкт-Петербургская, Мелекесская епархии и многие другие. Из ближнего зарубежья прибыли в Омск представители Свято-Успенского скального монастыря и Жабского монастыря святого Вознесения Господня из Молдовы, женский монастырь апостола Фомы Браничевской епархии и монастырь святой Троицы из Шабацской епархии представляют на выставку Сербию.

Митрополит Омский и Таврический Дионисий, открывший выставку после молебна «На начало благого дела», рассказал про гостей форума.

– В Омск приедет член наблюдательного совета Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», президент фонда «Герои Отечества», насельник Высоко-Петровского мужского монастыря, Герой Советского Союза и ветеран Афганистана монах Киприан (Бурков) и духовник Свято-Алексеевского женского монастыря Москвы, члена Союза писателей России, протоиерей Артемий Владимиров, – рассказал владыка.

Каждый день запланирована насыщенная культурно-просветительская программа, в этом году к 80-летию Победы из Екатеринбурга привезли экспозицию, повествующую о роли Русской православной церкви в разгроме гитлеровской коалиции. Также развернута передвижная выставка «Русская Голгофа». У этой экспозиции, в частности, были замечены экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев и директор Музея просвещения, археолог Игорь Скандаков.

– Выставка насыщенная, тематическая. Много посетителей, то есть она востребована, – говорит Скандаков. – У нас общество многогранное, и хорошо, так и должно быть. Есть место огромным торговым площадям, но место есть и православной выставке. Выставка-продажа, да, но есть вещи, есть продукты, есть места святые, откуда привозят вещи, поэтому чувствовать взаимосвязь со всей страной тоже очень важно. Когда храмы и монастыри приезжают к нам, создается ощущение общности.

Участники выставки «Сильвестр Омский – свет земли Сибирской» рассказывают историю своего храма, монастыря, скита, подворья, о святых и святынях. В Библии сказано: «Молитесь и трудитесь», поэтому в монашеском служении в обязательном порядке есть еще и занятия в хозяйственном деле или ремесле.

Братия представила то, чем славится. Они шьют облачения для священников, гражданскую одежду, военную форму, льют колокола.

На выставке можно приобрести церковную утварь, православную литературу, изделия народно-художественных промыслов, сувенирную продукцию, ювелирные изделия, а также предметы повседневного православного быта. Например, те, что делают на художественно-производственном предприятии «Софрино». Такие пасхальные атрибуты они предлагают купить.

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Ценники на различные виды треб (молебнов, панихид, поминовений и т. д.) указаны у всех участников.

Можно купить на ярмарке дары Армении и Абхазии, товары из Греции, ножи из дамасской стали и чай с плантации Индии и Цейлона.

Священники часто покупают облачение, миряне – крестильную одежду, а также сувениры, подарки, настои, травы, мед.

Выбрать можно не только монастырскую продукцию. Участвуют в выставке вполне светские учреждения. .

Добавим, что этот год юбилейный для Омской епархии, регион празднует ее 130-летие, также в 2025 году отмечается 165 лет со дня рождения святителя Сильвестра. Его икона расположена на главной площадке выставки.

Работает православная международная выставка-ярмарка «Сильвестр Омский – свет Земли Сибирской» с 10 утра до 19.00, в последний день – до 16.00.