Избитый житель деревни в Калачинском районе обратился в больницу слишком поздно.

Сотрудники уголовного розыска калачинской полиции задержали 48-летнего сельчанина, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее в больницу с травмами головы был доставлен 44-летний местный житель, который позже скончался.

Как выяснили оперативники, накануне трагедии приятели распивали спиртное в комнате общежития и повздорили. Более старший товарищ избил односельчанина. Который впоследствии обратился в больницу лишь спустя два дня: было слишком поздно. Фигуранта задержали.

Как оказалось, устроивший мордобой житель Калачинского района еще и незаконно держал дома обрез охотничьего ружья 16-го калибра. Со слов владельца, оружие осталось от умершего отца. Вместо того чтобы добровольно выдать правоохранителям, мужчина изготовил из него обрез. Ружье как вещдок направлено на экспертизу. Возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 223 УК РФ – незаконное хранение и изготовление оружия. И уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Обвиняемый заключен под стражу. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством и причинение вреда здоровью.