Омск-Информ
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·Происшествия

Автомобиль выехал на встречную полосу.

Сегодня около 10:00 часов стало известно о смертельной аварии в Кормиловском районе.

Сотрудники полиции установили, что на автодороге Сыропятское – Калачинск 65-летний водитель автомобиля «Рено-Дастер» выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «Фотон». Судя по снимкам с места аварии, пострадали обе машины. 

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался в больнице. Проводится проверка.

·Происшествия

Автомобиль выехал на встречную полосу.

Сегодня около 10:00 часов стало известно о смертельной аварии в Кормиловском районе.

Сотрудники полиции установили, что на автодороге Сыропятское – Калачинск 65-летний водитель автомобиля «Рено-Дастер» выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «Фотон». Судя по снимкам с места аварии, пострадали обе машины. 

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался в больнице. Проводится проверка.