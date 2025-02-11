Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Доходы омичей прилично выросли. Число миллионеров за год увеличилось на 40 %.

На территории Омска зарегистрировано 35 336 миллионеров и 21 человек, годовой доход которого превысил миллиард, сообщает портал НГС55 со ссылкой на данные Управления Федеральной налоговой службы за 2023 год. Более свежей информации пока нет.

Количество миллионеров за предыдущий отчетный период увеличилось на 10 262 человека, или 40 %. Миллиардеров стало больше на десять человек, то есть почти в два раза.

·Экономика/Бизнес

Доходы омичей прилично выросли. Число миллионеров за год увеличилось на 40 %.

На территории Омска зарегистрировано 35 336 миллионеров и 21 человек, годовой доход которого превысил миллиард, сообщает портал НГС55 со ссылкой на данные Управления Федеральной налоговой службы за 2023 год. Более свежей информации пока нет.

Количество миллионеров за предыдущий отчетный период увеличилось на 10 262 человека, или 40 %. Миллиардеров стало больше на десять человек, то есть почти в два раза.