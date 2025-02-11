На раскатку во Владивостоке вышли нападающий Николай Прохоркин, пропустивший несколько недель, и защитник Павел Коледов.

В сегодняшнем матче против «Адмирала» за «Авангард» готовятся сыграть оправившиеся от травм нападающий Николай Прохоркин и защитник Павел Коледов. Оба приняли участие в раскатке перед игрой во Владивостоке.

Также в обойме голкипер Никита Серебряков, пропустивший несколько матчей из-за болезни. Он был заявлен на прошлый матч с тольяттинской «Ладой», но остался на скамейке запасных. Сегодня вратарь может выйти на лед. Прохоркин последний раз играл 22 января в выездном матче против «Автомобилиста». Коледов пропустил встречу с «Ладой» 6 февраля.

Что касается других травмированных, то в лазарете «ястребов» по-прежнему находятся лидеры команды, форварды Владимир Ткачев и Рид Буше, их коллеги по амплуа Майкл Маклауд, Эмиль Галимов и Никита Холодилин, а также защитники Алекс Грант и Сергей Бойков.