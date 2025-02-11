Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о темпах строительства учебного заведения.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, какой номер получит школа в микрорайоне Серебряный Берег. Вопрос о создании нового учреждения рассмотрели на заседании комитета по муниципальной собственности в горсовете.

– Присвоить новой школе в микрорайоне Серебряный Берег номер 155 – с таким предложением выходим сегодня к депутатам Омского городского сСовета. Несмотря на то что процесс строительства еще идет, оформление необходимых документов также требует времени и прохождения ряда процедур, – подчеркнул Шелест.

Как уточнили в департаменте строительства, ежедневно на объекте трудятся более 80 человек. Строители продолжают установку оконных блоков и выравнивание стен во внутренних помещениях здания, приступили к устройству перегородок из гипсокартона и электросетей на этажах.

Завершить работы в полном объеме подрядная организация ООО «Русстрой» планирует уже к июлю. Обучение в школе начнется с 1 сентября.