Омск-Информ
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·Происшествия

Открытое горение удалось оперативно ликвидировать.

Сегодня в 7:40 стало известно о пожаре на трассе ФАД Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Омск в Любинском районе Омской области. Горел грузовик.  

На место пожара направились 2 единицы техники и 6 человек личного состава МЧС России. В 08:29 открытое горение удалось ликвидировать. Судя по всему, машина полностью выгорела. Площадь пожара составила 48 кв. м. Пострадавших нет.

·Происшествия

Открытое горение удалось оперативно ликвидировать.

Сегодня в 7:40 стало известно о пожаре на трассе ФАД Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Омск в Любинском районе Омской области. Горел грузовик.  

На место пожара направились 2 единицы техники и 6 человек личного состава МЧС России. В 08:29 открытое горение удалось ликвидировать. Судя по всему, машина полностью выгорела. Площадь пожара составила 48 кв. м. Пострадавших нет.