Полномочного посла Китая в России Чжан Ханьхуэя пригласил губернатор Виталий Хоценко.
Вчера, 10 февраля, губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в России Чжан Ханьхуэем. Как уточняет пресс-служба главы региона, стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
– Китай – один из основных партнеров Омской области, он занимает 2-е место по объему взаимной торговли, а это более 20 % от общего объема. Сейчас мы активно наращиваем поставки сельхозпродукции и продуктов питания на китайский рынок, – заявил Хоценко.
Планируется установление новых контактов между омскими и китайскими предприятиями по вопросу увеличения поставок продукции АПК. Кроме того, губернатор позвал посла в Омск. По данным источников «Омск-информа», Чжан Ханьхуэй готов приехать.
– Посол принял приглашение. Визит может состояться уже в первом полугодии, – пояснила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Пока точных сроков визита не называется.