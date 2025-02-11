Дальневосточная команда опасна в большинстве и предельно мотивирована на сохранении путевки в плей-офф.

Хоккеисты омского «Авангарда» начинают двухматчевое турне по Дальнему Востоку. Сегодня, 11 февраля, «ястребы» сыграют во Владивостоке с «Адмиралом», а 13-го числа их ждет непростой поединок против хабаровского «Амура».

В этом сезоне «Адмирал» является прямым конкурентом «Авангарда» за место в кубковой восьмерке. «Ястребы» идут на шестом месте с 60 очками, у «моряков» – 56 баллов и седьмая строчка турнирной таблицы. Дальневосточники мощно настраиваются на концовку сезона.

– Мы все прекрасно понимаем, где мы находимся и какая ситуация в таблице. В чемпионате осталось всего 15 матчей, игры становятся кость в кость, и их надо выигрывать, – заявил нападающий «Адмирала» Никита Сошников. – Хотим разбить стереотип, что «Адмирал» – домашняя команда. В плей-офф надо выигрывать и дома, и в гостях, поэтому надо себя уже готовить к этим вещам.

«Адмирал» классно играет в большинстве (24,3 % реализации, это второй показатель в лиге). В семи последних матчах «моряки» шесть раз уводили соперников за пределы основного времени и трижды выигрывали. Так что «Авангарду», если он намерен взять два очка, не стоит доводить ситуацию до овертайма.

Игра во Владивостоке начнется в 15:30 по омскому времени.