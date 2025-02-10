За три дня омичей ждут перепады температур.

Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни. По данным Обь-Иртышского УГМС, с 10 по 13 февраля окажет влияние теплый сектор североатлантического циклона с центром над северными районами Сибири, что будет способствовать сохранению температурного фона выше климатической нормы.

Прогнозируется преобладание облачной погоды с осадками в виде снега и мокрого снега, временами усиление ветра порывами 13–18 м/с.

Во вторник, 11 февраля, ожидается теплая погода: ночью –2…–7°, при прояснении до –12°, днем 0…– 5°.

В среду и четверг, 12 и 13 февраля, предполагается ухудшение погодных условий. Снег разной интенсивности будет сопровождаться сильным ветром и метелью. На дорогах местами образуются снежные заносы. Преобладающая температура воздуха ночью –7…–12°, днем –3…–8°.

В пятницу, 14 февраля, температура понизится ночью до –10...–15°, при прояснении до –18…–23°, днем –7…–12°. Явления ослабеют.