В результате аварии пассажир такси получил тяжкий вред здоровью.

Центральный районный суд Омска начинает рассматривать уголовное дело 21-летнего жителя города, который прошлым летом совершил ДТП на Ленинградской площади. Будучи пьяным, молодой человек столкнулся с автомобилем такси. Его пассажир получил тяжелые травмы.

Как сообщили в областной прокуратуре, авария произошла в ночь на 18 августа 2024 года. Обвиняемый, управляя автомобилем HYUNDAI SANTA FE своего родственника, поворачивал с Ленинградской площади на проспект Маркса на красный свет и столкнулся с встречным автомобилем-такси HYUNDAI SOLARIS. В салоне такси находился 27-летний пассажир.

- В результате ДТП пассажир такси получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью, - рассказали в прокуратуре.

На молодого омича завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Вину в совершении аварии и причинении тяжкого вреда человеку он признал полностью. Горе-водителю грозит до 7 лет лишения свободы.