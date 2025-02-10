Злоумышленника нашли у прилавка с мясной продукцией.

Омские полицейские раскрыли дерзкую кражу, произошедшую в продуктовом магазине на улице Герцена. О попытке ограбления рано утром сообщили охранники, поймавшие воришку.

Прибывшие правоохранители выяснили, что 31-летний злоумышленник проник в помещение, отжав пластиковое окно. Он хотел похитить дневную прибыль из кассы. Убежать из магазина под звуки сработавшей сигнализации не решился: увидел, как подъехали сотрудники охраны, и затаился. Обнаружили его у прилавка с мясной продукцией.

При личном досмотре омича сотрудники полиции изъяли отвертку. Именно этим предметом воришка и вскрывал окно. Сам задержанный рассказал, что решение взять магазин принял спонтанно, прогуливаясь вдоль улицы Герцена. Кроме того

в кармане брюк омича полицейские обнаружили похищенную пятитысячную купюру. Остальные 35 000 рублей, испугавшись, он вернул в кассу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Как оказалось, омич был ранее судим за имущественные преступления. Он водворен в изолятор временного содержания.