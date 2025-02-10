Горожане стали реже парковаться на газонах и детских площадках.

В 2024 году омские автомобилисты получили 11 500 штрафов за нарушение правил парковки. Оставление транспортных средств на газонах, детских и спортивных площадках обошлось им в 25,8 млн рублей. Такие данные содержатся в информации мэрии, переданной в Омский горсовет.

Как следует из отчета чиновников, за прошлый год сократилось и количество нарушителей (в 2023-м их было свыше 14 тысяч), и сумма штрафов (30,2 млн рублей). Из общего числа получивших штрафы 96 % уже оплатили их. Годом ранее таких было 68 %.

Фиксация нарушений правил парковки производится сотрудниками городской администрации с помощью комплекса «ПаркНет». Он позволяет составлять протоколы на нарушителей без вызова на место сотрудников ГИБДД.