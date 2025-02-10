Дедушка ушел из дома, заблудился и в темноте набрел на закрытый магазин.

На юге Омской области, в Черлаке, спасли замерзающего на улице пенсионера. Рано утром на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в магазине на улице Победы. Прибывшие на место росгвардейцы увидели в темноте пожилого мужчину, который тростью стучал в окна закрытого магазина.

– Им оказался 83-летний местный житель, одетый не по погоде и нуждающийся в неотложной помощи. С признаками сильного переохлаждения стражи правопорядка доставили пострадавшего в районную больницу. Выяснялось, что одиноко проживающий пенсионер, страдающий потерей памяти, накануне ушел из дома и потерялся, – сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

В больнице пенсионеру поставили диагноз «поверхностное обморожение». Мужчина был госпитализирован, сейчас угрозы для его жизни и здоровья нет.