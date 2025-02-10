Позитивную статистику обнародовал мэр Сергей Шелест.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о совещании со специалистами департамента транспорта по аварийности на дорогах в январе текущего года.

По словам главы города, на 45,5 % (с 22 до 12 случаев) снижено число ДТП с участием детей. Кроме того, на 11,5 % (с 139 до 123 случаев) уменьшилось общее количество аварий. Количество травмированных в результате ДТП снизилось на 5,7 %, с 176 до 166 человек.

Все это свидетельствует об эффективности мер по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Глава города дал дополнительные поручения по реализации мероприятий, направленных на минимизацию проблемных факторов на омских дорогах.