Омск-Информ
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·Общество

Предприятие обяжут устранить нарушения через суд.

Прокуратура Омска провела проверку своевременности устранения АО «Тепловая компания» аварий на тепловых сетях.

Ведомство установило, что предприятие неоднократно не принимало меры для устранения повреждений на сетях. В итоге образовывались траншеи с провалами грунта, выходами воды на поверхность земли, затопления, парения в подвалах.

– Кроме того, выявлены факты ненадлежащего содержания АО «Тепловая компания» тепловых сетей, нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности, установленных федеральным законодательством, требований к эксплуатации объектов в области энергетического надзора, – уточнили в ведомстве.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю АО «Тепловая компания» Владимиру Дмитриеву. А также направила в суд исковое заявление, дабы заставить предприятие устранить нарушения.

·Общество

Предприятие обяжут устранить нарушения через суд.

Прокуратура Омска провела проверку своевременности устранения АО «Тепловая компания» аварий на тепловых сетях.

Ведомство установило, что предприятие неоднократно не принимало меры для устранения повреждений на сетях. В итоге образовывались траншеи с провалами грунта, выходами воды на поверхность земли, затопления, парения в подвалах.

– Кроме того, выявлены факты ненадлежащего содержания АО «Тепловая компания» тепловых сетей, нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности, установленных федеральным законодательством, требований к эксплуатации объектов в области энергетического надзора, – уточнили в ведомстве.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю АО «Тепловая компания» Владимиру Дмитриеву. А также направила в суд исковое заявление, дабы заставить предприятие устранить нарушения.